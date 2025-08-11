HABER

SON DAKİKA | Balıkesir'de yıkılan binanın sahibi ve müteahhit gözaltında

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir Sındırgı'da 1 binanın yıkılması sonucunda 1 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Devrim Karadağ

Son dakika: Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik depremde yıkılan binayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir kişinin hayatını kaybettiği 3 katlı binanın müteahhiti ile bina sahibinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

BİNADAN KAROT ÖRNEKLERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır.

"TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA"

Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan gözaltına alınmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.

Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

