SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi: Uzun süredir deprem fırtınası etkisinde olan Balıkesir'de sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Özellikle 6,1'lik iki büyük sarsıntı bölge halkını tedirgin ederken, bugün bir deprem daha meydana geldi. AFAD Sındırgı'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.5

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

01.06'da gerçekleşen sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.