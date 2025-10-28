HABER

Son dakika... Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Saat 10:10 sıralarında Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Öte yandan bölgede dünden beri en büyüğü 4.4 olan 100'den fazla artçı deprem meydana gelmişti.

Melih Kadir Yılmaz

Son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul dahil birçok ilden hissedilirken, depremde 3 bina bir de dükkan yıkılmıştı.

Balıkesirli bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken, dünden beri en büyüğü 4.4 olan 100'den fazla artçı deprem meydana geldi.

BALIKESİR'DE DEPREM! BÜYÜKLÜĞÜ 4,6

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'de son olarak 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı yine çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği ise 6,22 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depreminin büyüklüğünü 4,7 olarak aktardı.

