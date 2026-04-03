Son dakika | Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler hakkındaki iddialar sonrası AK Parti harekete geçti

Aydın'ın Köşk ilçesi Belediye Başkanı Nuri Güler, hakkında ileri sürülen iddialar nedeniyle kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İDDİALAR TARTIŞMA YARATTI

Nuri Güler'in, 2 çocuğu olan 22 yaşındaki belediye çalışanıyla ilişkisi olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Güler'in ayrıca kadına ev ve araba aldığı da öne sürüldü.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güler, Aydın Şafak gazetesinin yayınladığı fotoğrafların yapay zekayla oluşturulduğunu ve montaj olduğunu savunmuştu.

Güler ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da belirtmişti.

