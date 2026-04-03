HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler hakkındaki iddialar sonrası AK Parti harekete geçti

Son dakika haberi: AK Partili Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler hakkındaki iddialar tartışma yarattı. AK Parti, iddialar üzerine Güler ile ilgili adım attı.

Aydın'ın Köşk ilçesi Belediye Başkanı Nuri Güler, hakkında ileri sürülen iddialar nedeniyle kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İDDİALAR TARTIŞMA YARATTI

Nuri Güler'in, 2 çocuğu olan 22 yaşındaki belediye çalışanıyla ilişkisi olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Güler'in ayrıca kadına ev ve araba aldığı da öne sürüldü.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güler, Aydın Şafak gazetesinin yayınladığı fotoğrafların yapay zekayla oluşturulduğunu ve montaj olduğunu savunmuştu.

Güler ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da belirtmişti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Aydın Köşk ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.