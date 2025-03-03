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Son dakika: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

03.03.2025 23:48
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Son dakika haberi: Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihale soruşturmasında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.

Son dakika: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

Beykoz Belediyesi’ndeki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla, “ihalaye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından başlatılan soruşturmada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nda savcılık ifadesi tamamlanan Köseler’in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanma istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. İfade işlemleri tamamlanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Savcılığın Köseler'e tutuklama talebiyle hakimliğe yazdığı sevk yazısında, Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki farklı müdürlüklerin yaptığı birçok mal ve hizmet alımında, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı belirtilerek, ihale usulüne etki etmek amacıyla, belirli yasal sınırların altında kalmak için konusu aynı olan işlerin bölünüp, yakın tarihlerde aynı yüklenicilere ihale edildiği, benzer firmalardan yan teklif alındığı, bazı ihale yüklenicisi, firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu kaydedildi.

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Yazıda, ihale yüklenicisi firmanın ihalenin yaklaşık maliyetini belediye idaresinden önceden öğrendiği ifade edilerek, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırılık oluşturan bu türlü durumların, ihaleye katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesini ve ihalenin kamu menfaati için en uygun koşullarda yapılmasını engellediği aktarıldı.

Belediye başkanının ise ihale sürecinde bilgi, talimat, gözetim, önleme ve denetim sorumluluğu olduğu belirtildi.

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KÖSELER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, savcılık ifadesinde ihalelere katılan firmaların temsilcileriyle hiçbir şekilde odasında veya başka mahalde görüşmediğini iddia ederek, "İş yoğunluğu ve hayatın akışında benim ihale süreçleri ile ilgili bir bilgi sahibi olmam söz konusu değildir. Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahilim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken konulardır. Ancak ben bu konuların hiçbirinin tarafı değilim. Ben yinelemek isterim ki hiçbir firma temsilcisini odama kabul etmediğim gibi hiçbir personele bir firma ile ilgili talimat ve yönlendirme yapmadım. Veli Gümüş'ün ihale süreçlerine müdahil olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmadı. Onun eylem ve işlemlerini her zaman takip etmem mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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Köseler, polislere verdiği ifadesinde ise Beykoz Belediyesinin kendisine tahsis ettiği makam aracı haricinde kullanımda olan menkul veya gayrimenkul mal varlığının olmadığını savundu.

Beykoz Belediyesinde ihaleleri organize eden ve imza atan yetkili müdürün olduğunu belirten Köseler, kendisine isnat edilen suçlamaları derin bir üzüntü içerisinde karşıladığını dile getirdi.

KÖSELER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

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Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü. Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Belediyesi Alaattin Köseler
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