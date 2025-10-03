HABER

Son dakika | Bir belediye başkanı daha istifa etti! Niyazi Nefi Kara "CHP yöneticilerine" sitem etti: "Beni suçlu kabul ettiler"

Son dakika haberi: CHP'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara partisinden istifa ettiğini duyurdu. Belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan Kara istifa açıklamasında "CHP yöneticilerine" sitem etti.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Partiden istifa eden CHP'li belediye başkanlarına bir yenisi eklendi. Soruşturma yürütülen belediyelerden biri olan Manavgat Belediyesi'nin "rüşvet" suçlamasıyla tutuklu belediye başkanı Niyazi Nefi Kara "Beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir" diyerek sitem etti.

"ATA OCAĞIMDAN İSTİFA EDİYORUM"

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, değerli dostlarım, bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum" dedi.

Son dakika | Bir belediye başkanı daha istifa etti! Niyazi Nefi Kara "CHP yöneticilerine" sitem etti: "Beni suçlu kabul ettiler" 1

"HAKKIMDA MAHKEME KARARI YOKKEN BENİ SUÇLU KABUL ETTİLER"

Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda “üyeliğimi askıya alarak” beni gözden çıkardı. Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için “masumiyet karinesi” nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir.

"TEPKİM PARTİ YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK"

Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir.

"ALNI AK VE BAŞI DİK YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanıp Manavgat sokaklarında alnı ak ve başı dik yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere. Sizleri çok seviyorum.

Son dakika | Bir belediye başkanı daha istifa etti! Niyazi Nefi Kara "CHP yöneticilerine" sitem etti: "Beni suçlu kabul ettiler" 2

"CHP BENİM AİLEMDİR" DEMİŞTİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandıktan sonra geçici olarak Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, parti üyeliğinin askıya alınması kararına ilişkin, "Benim Cumhuriyet Halk Partililiğim daha küçücükken duvarlara 'Ecevit' yazmakla, 'altı ok' çizmekle başladı. Cumhuriyet Halk Partisi benim ailemdir" demişti.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 17 zanlı tutuklanmış, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Son dakika | Bir belediye başkanı daha istifa etti! Niyazi Nefi Kara "CHP yöneticilerine" sitem etti: "Beni suçlu kabul ettiler" 3

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu da CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Daha öncesinde ise Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in istifaları da art arda gelmişti.

İşte Niyazi Nefi Kara'nın istifa açıklaması:

Son dakika | Bir belediye başkanı daha istifa etti! Niyazi Nefi Kara "CHP yöneticilerine" sitem etti: "Beni suçlu kabul ettiler" 4

Anahtar Kelimeler:


