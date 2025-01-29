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  4. SON DAKİKA | Bu kez de gazeteciler Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ifadeye götürüldü! Soruşturma genişliyor...

SON DAKİKA | Bu kez de gazeteciler Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ifadeye götürüldü! Soruşturma genişliyor...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.01.2025 15:04
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Son dakika haberi: Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Seda Selek ve Serhan Asker'e adli kontrol talebi gelirken, bu kez de Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ifadeye götürüldü.

SON DAKİKA | Bu kez de gazeteciler Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ifadeye götürüldü! Soruşturma genişliyor...

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Turpun Büyüğü' diyerek iddia ettiği bilirkişi ile yapılan görüşmenin yayınlanması sonrası haklarından soruşturma başlatılan Barış pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker dün gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Seda Selek ve Serhan Asker için adli kontrol talebi gelirken, gazeteci Barış Pehlivan için ise henüz bir karar verilmediği belirtildi.

İKİ GAZETECİ DAHA İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bu kez de iki gazetecinin ifadeye götürüldü. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Suat Toktaş ve Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, savcılığa ifade vermesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

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Kürşad Oğuz

HALK TV'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Üç gazetecinin gözaltına alınmasının ardından Halk TV tarafından bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada şunlar yer almıştı:

"Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır. Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır. Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar, yayına verilmiştir. Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’tır."

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltıların ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen şahıslardan birinin 27/01/2025 tarihindeki Halk TV yayınında kendisiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve kanal sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur" ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) “Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” suçlarından başlanılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
Fitnenin kaynağı halk TV dır.
Nereden uyduruyorsun hiç açıp doğru haber kanalı izledinmi.
hangi ülkede bu kadar alenen düşmanlık yapan kanal tv var
Tabi kafandan geçirdiğin gibi haber yayinlamiyorlar değilmi?Birde beğenmedin bu kanalları izleyen sayısını öğrensen.
Ne duruma geldik
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