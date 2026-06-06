Son dakika | Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 42 kişi tutuklandı

İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, bir siyasi partinin önceki dönem yöneticisi, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı gözaltına alınmıştı.

BUCA BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN DAHİL 42 KİŞİYE TUTUKLAMA

Belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 53 kişiden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 42 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

BELEDİYE MEMURUNUN 13 YARIŞ ATI VARMIŞ

Soruşturma dosyasında yer alan incelemelerde, Buca Belediyesi hak ediş biriminde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz'ın 13 adet yarış atı sahibi olduğu tespit edildi.

Memur Yılmaz'ın ayrıca ilçe sınırları içerisinde yapılan iki ayrı inşaat projesi süreciyle ilgili rüşvet aldığı suçlaması da dosyaya yansıyan detaylar arasında yer aldı.