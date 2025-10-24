Son dakika! CHP'de disiplin kurulu kararını verdi! Eski 2 milletvekili bir delege ihraç edildi... Aralarında Berhan Şimşek de var

CHP'de gündem olan isimlerden biri Berhan Şimşek'ti. Geçmişte vekillik ve il başkanlığı görevi yürüten Şimşek, kayyum olarak İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'le birlikte açıklama yapmıştı. Bu durum partide tepkiye neden olurken, CHP'nin 15 Eylül'de toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), Berhan Şimşek'in 'Parti disiplinini zedeleyen davranışlar' nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.

ÖZEL İÇİN "SİLİVRİ'NİN POSTA GÜVERCİNLİĞİNİ YAPIYOR" DEMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel'i de "Silivri'nin posta güvercinliğini yapıyor" diyen Şimşek mutlak butlan kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket edeceklerini de duyurmuştu.

BERHAN ŞİMŞEK PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'de beklenen oldu ve Şimşek partiden ihraç edildi. Öte yandan eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.