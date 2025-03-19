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  4. Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için gözaltı kararı... Polis İmamoğlu'nun evinde arama yapıyor

Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için gözaltı kararı... Polis İmamoğlu'nun evinde arama yapıyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
19.03.2025 06:48
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Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için gözaltı kararı verildi. Evinde polis araması yapılan İmamoğlu yaptığı ilk açıklamada, "Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum" dedi. Öte yandan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 100’e yakın gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Operasyonun, Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.

Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için gözaltı kararı... Polis İmamoğlu'nun evinde arama yapıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için gözaltı kararı verildi. Polis İmamoğlu'nun evine arama yapıyor.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: "YILMAYACAĞIMI BİLMENİZİ İSTİYORUM"

Evinde arama yapılan İBB Başkanı İmamoğlu'nda ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim" dedi.

"20 ARAÇ DOLUSU KOLLUK KUVVETİ GELMİŞ DURUMDA"

Günaydın sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda"

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MURAT ONGUN: GÖZALTINA ALINIYORUM

Öte yandan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da sosyal medya hesabından gözlatına alındığını duyurdu. Ongun, "Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

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100'E YAKIN İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ayrıca aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 100’e yakın gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Operasyonun, Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi. İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın da gözaltına alındığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu polis CHP diploma
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