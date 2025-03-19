SON DAKİKA | CHP lideri Özel'den 'Saraçhane' kararı! "Ekrem Başkan çıkana kadar buradayım" diye duyurdu

Bu engel tanımaz gençler baba ocağına koşturunca herkes bu mücadeleyi bir demokrasi teminatı olarak görünce Ekrem Başkan da herkesi ayağa kaldırınca hesabı şöyle yaptılar ne zaman bunların ön seçimi ona göre operasyonu bu pisliği başlattılar. Avukatlar şunu söylüyor. Nezarethanenin morali en yüksek başı en dik olanlar kendisini orada tutanlar içinde hepimizin gelecek umudu Ekrem İmamoğlu’dur. Sağlığı yerindedir. Morali yerindedir. 23 Mart’ta kurulacak sandıkları üyelerimize emanet etmektedir. Ben de o gün toprak altında değilsem o sandığın başında olacağım.