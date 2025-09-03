SON DAKİKA | CHP lideri Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Noterlerde bugün kuyruklar var..."

Son dakika: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde tutuklu bulunan belediye başkanlarını ziyareti öncesi İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Mahkeme kararıyla iptal edilen İstanbul İl Kongresi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri bu kararı tanımadıklarını söyledi.

Mahkemenin yerine kayyum atadığı Özgür Çelik'in görevinin başında olduğunu söyleyen CHP lideri, "Benim vekilim adaşım Özgür Çelik'tir." dedi.

İstanbul'daki delegelerin olağanüstü yeni bir kurultay yapılması için imza topladıklarını söyleyen Özel, "CHP'nin bugün il delegeleri noterde sıraya girip, tertemiz iradelerine ve seçimlerine sahip çıkıyorlar. Önümüzdeki günlerde yapılacak bir olağanüstü kongreyle İstanbul'un iradesi tekrar hatırlatılacak." dedi.

CHP lideri Özel''in açıklamaları şöyle;

"ÖZGÜR ÇELİK GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Biz Türkiye'nin en güçlü ailesiyiz. Arkamızdaki bina baba ocağıdır. Bir sahibi var o da Atatürk'tür. Onun genel başkanlık koltuğunda oturan kişi olarak 83 tane makam odam var. Biri Meclis'te biri genel merkezdedir. 81 tanesi de il başkanlıklarıdır.

GÜRSEL TEKİN'E YANIT: "CHP İL BAŞKANI İL BİNASINDA GÖREV YAPAR"

CHP'nin il başkanı, il başkanlığında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim adaşım Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik görevinin başındadır.

Dün alınan mahkeme kararı hukuken ve siyaseten yok hükmündedir. Kabul edilmesi mümkün değildir. Şimdi İstanbul İl Kongresi'nin iradesine bir darbe süreci yönetiliyor.

"ELBETTE BU KARARI TANIMIYORUZ"

Bu kararı tanımamız, seçilmemiş birisini il başkanı gibi kabul etmemiz hem hukukun hem de siyasetin, sandığın, seçimin inkarı olur. Elbette bu kararı tanımıyoruz. İl başkanımız ve yönetimimiz görevine devam ediyor.

"BUGÜN NOTERLERDE KUYRUK VAR"

Sabahın ilk saatlerinden itibaren onlarca telefon geliyor. Noterlerde CHP'nin seçilmiş delegelerinin kuyrukta olduğunu görüyoruz bugün. Olağanüstü kongre için imza veriyorlar. Bu imzayı; kongreyi seçimde oy vermeyen, Çelik'in karşısında olanlar dahi bu hukuksuzluğa karşı veriyor.