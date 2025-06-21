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SON DAKİKA | CHP lideri Özgür Özel duyurdu: 81 ilde seçim kampanyasına başlıyoruz!

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ilde seçim kampanyasına başlayacaklarını duyurdu. CHP lideri Özel, "Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde çalışıyoruz. 900 gün sürecekse 900 gün, kaç gün sürerse o kadar çalışacağız" diye konuştu.

SON DAKİKA | CHP lideri Özgür Özel duyurdu: 81 ilde seçim kampanyasına başlıyoruz!
Devrim Karadağ

Son dakika: Talihsiz bir kaza sonucu vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i YKS için bizzat kendisi okula götürmek üzere memleketine gelen CHP lideri Özgür Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı

"TARİHİN EN KALABALIK SEÇİM KAMPANYASINI YAPACAĞIZ"

81 ilde seçim kampanyasına başlayacaklarını ilan eden CHP lideri Özel, "Tarihin en kalabalık, en enerjik, en inançlı, en dirençli seçim kampanyasını yapacağız" dedi.

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Özel, şunları söyledi;

"MİTİNGLERİ ÇOĞALTMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Üniversite sınavından dolayı miting yapmadık, yarın akşam Tekirdağ'da büyük mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yaz boyunca da önemli bir durum olmadıkça mitinglere devam edeceğiz. Bu miting değil, eylem olduğu için sonuç alana kadar devam edecek. Arkadaşlarımızın tutuksuz, adil yargılanmaları gerekiyor. Mitingleri seyreltmeyi değil çoğaltmayı, yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz.

İMAMOĞLU'NUN BABASININ EVİNDEKİ ARAMA

Balıkesir'de Hasan Amca'nın evinin yanında bir kör kuyu bulmuşlar, oradan para bulacaklar vs. diye... Hasan Amca'yı üzülme diye aradım. Ne üzüleceğim, ben burayı belediyeye terk edeli kaç yıl oldu, arasınlar dursunlar dedi... İyice akıllarını oynattılar! Vicdanları o kuyuya düşmüş, moralleri o kuyunun dibinde... Belediyenin arsasındaki kuyuyu arıyorlar, kediyle farenin oynadığı gibi birileri bunları kandırıyorlar.

AK Parti şu an ikinci kez Ergenekon ve Balyoz'da bu ülkenin namuslu siyasetçilerine, komutanlarına iftira attılar, nasıl rezil oldular? Aynı panikteler şu an... O zaman da olur olmadık yerleri kazıyorlardı.

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Mehmet Pehlivan, avukat... Gelip bana göstermişti. 'MASAK raporu tam bir bomba' demişti. Akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız dedi. Bazıları şişirme demişti, apar topar aldılar içeri... Neymiş; Ekrem Başkan'ın oğlu Selim'in yurt dışında şirket kurması için rüşvet parası aktarmış! Selim yurt dışında bir şirket kurmak istiyor, babası aylarca itiraz ediyor. Ekrem Başkan diyor ki, benim karşı olduğum bir iştir. Annesini ve dedesini ikna etti. Selim'in aktardı dedikleri para MASAM raporunda 3,5 kat abartı yazılmış. Pehlivan, bunun 3'te biri, 4'te biri kadar diyor. Dilek Hanım'ın bozdurduğu bir şeylerin parası diyor ve dedesini ikna etmiş diyor... Büyük bir para değil. Dedesinden bir ev parası, annesinden onun yarısı gibi bir şey almış. Ekrem Başkan diyor ki, 'şirket orada duruyor, ilk kez belki bu sene para getirecek' diyor. İsteyene belgeler gösterilecek.

"SEÇİM KAMPANYASINA BAŞLIYORUZ"

Parti programımızı hazırlıyoruz. Adayın vaatlerini hazırlıyoruz, seçim vaatlerini, seçim programını, hükûmet programını vs... Bütün vekillerimizle, PM üyelerimizle, örgütlerden kişilerle 81 ilde kuvvetli ekiplerle adayın yerine seçim kampanyası yapmaya başlayacağız. Nerede hangi sorun varsa yerinde Ekrem Başkan nasıl çözecek onu anlatacağız. Tarihin en kalabalık, en enerjik, en inançlı, en dirençli seçim kampanyasını yapacağız. 900 gün sürecekse 900 gün, kaç gün sürerse o kadar çalışacağız. Yorulmadan ve çoğalarak! Arkadaşlarımızın masumiyetine kefiliz. Arkadaşlarımızın uzun süremeyecek bir sürede tutuksuz yargılanacaklarına inanıyorum.

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seçim Özgür Özel CHP son dakika
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