HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

SON DAKİKA | CHP'nin 21 Eylül'deki kurultayının iptali isteniyordu... Çankaya İlçe Seçim Kurulu kararını açıkladı

Son dakika haberi: CHP'nin 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayının iptal edilmesi için başvuran CHP delegesinin talebi Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

SON DAKİKA | CHP'nin 21 Eylül'deki kurultayının iptali isteniyordu... Çankaya İlçe Seçim Kurulu kararını açıkladı
Devrim Karadağ

Son dakika: Çankaya İlçe Seçim kurulu, CHP'de olağanüstü kurultayın iptaline yönelik talebi reddetti.

İtirazı yapan delegelerin İl Seçim Kuruluna başvuracağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 6 Eylül Pazar günü basın toplantısı düzenleyerek, "tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir" olarak tanımladığı olağanüstü kurultay kararının Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla uyumlu olduğunu söylemişti.

Özel, "Hiç tahmin etmiyorum ama 15'inde partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atansa o kayyum orada altı gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı'nın durduramadığı bir süreçtir bu. Altı gün sonra parti, seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Japonya'dan yeni karar: Filistin'i tanımayacakJaponya'dan yeni karar: Filistin'i tanımayacak
MİT Başkanı Kalın Şam'a gittiMİT Başkanı Kalın Şam'a gitti

Anahtar Kelimeler:
CHP son dakika
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.