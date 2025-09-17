SON DAKİKA | CHP'nin 21 Eylül'deki kurultayının iptali isteniyordu... Çankaya İlçe Seçim Kurulu kararını açıkladı

Son dakika: Çankaya İlçe Seçim kurulu, CHP'de olağanüstü kurultayın iptaline yönelik talebi reddetti.

İtirazı yapan delegelerin İl Seçim Kuruluna başvuracağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 6 Eylül Pazar günü basın toplantısı düzenleyerek, "tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir" olarak tanımladığı olağanüstü kurultay kararının Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla uyumlu olduğunu söylemişti.

Özel, "Hiç tahmin etmiyorum ama 15'inde partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atansa o kayyum orada altı gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı'nın durduramadığı bir süreçtir bu. Altı gün sonra parti, seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer" ifadelerini kullanmıştı.