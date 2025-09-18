HABER

Son dakika | CHP'nin kurultayı kesinleşti! Karar Ankara'dan geldi: Talep reddedildi

Son dakika haberi: CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Karar Ankara İl Seçim Kurulu'nda geldi.

Son dakika haberi: Ankara İl Seçim Kurulu, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebini reddetti.

CHP'NİN KURULTAYI KESİNLEŞTİ

Böylece 22. Olağanüstü Kurultayı’nın yapılması kesinleşti.

ÇANKAYA İLÇE SEÇİM KURULU DA REDDETTİ

Öte yandan Çankaya İlçe Seçim Kurulu da CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin başvuruyu reddetti.

CHP'li bir delege, partinin 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini anımsatarak, 39. Olağan Kurultay takvimi başlatıldıktan sonra parti tüzüğü gereği olağanüstü kurultay kararı alma yetkisinin yalnızca Merkez Yönetim Kurulu'na ait olmasına rağmen bu yetkinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kullanıldığını belirtti.

Başvurucu delege, kurultay için görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul il yöneticilerinin de imzasının alındığını ve kurultay kararı için delegelere baskı yapıldığını ileri sürerek, kurultayın iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, kurultayın iptali adına yapılan başvurunun reddine karar verdi.

Kararda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 5 Eylül'de 662 delegesinin tek ve ortak gündemli noter onaylı olağanüstü kurultay başvurusunu değerlendirip, parti tüzüğünün ilgili hükümleri gereğince kurultay için gerekli izni verdiği ifade edildi.

"Olağanüstü kurultay taleplerinde İstanbul il delegelerinin bulunmadığı" tespitine yer verilen kararda, bu nedenle itirazın reddine karar verildiği belirtildi.

