Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim de bir hesabımız var"

Son dakika: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'da düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Anadolu'nun giriş kapısında, asırlar boyunca ilmin, sanatın, medeniyetin merkezi olmuş ata şehrimiz Ahlat'ta sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin şahsında; Güroymak'tan Adilcevaz'a, Mutki'den Hizan ve Tatvan'a, Bitlis'in dört bir yanındaki kardeşlerime Ahlat'tan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Aynı şekilde 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımıza, gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza Ahlat'tan en kalbi muhabbetlerimi yolluyorum. Bizi köklerimizle buluşturan bu anlamlı programı düzenleyen Okçular Vakfımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı, belediyelerimizi, vakıf ve derneklerimizi ayrı ayrı kutluyorum.

Özellikle bizleri hüsnükabulle karşılayan Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerimin her birine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, şu bin yıllık vahdet ve uhuvvetimizi inşallah daim eylesin, kıyamete kadar kaim eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt Zaferimizin 953. sene-i devriyesini idrak edeceğiz.

Ahlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedecek, fethin mukaddes havasını bir kez daha teneffüs edeceğiz.

Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum: Ahlat şehadete ermişlerin yani şehitlerin; Ahlat saadete, selamete ermişlerin yani saitlerin, selimlerin; Ahlat İ'lâ-yi Kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin yani gazilerin mekanıdır."

"AHLAT ANADOLU'YA GİRİŞ KAPISIDIR"

Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Ahlat, 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabilerin, Sultan Alparslan'ların, bu ordudan fırtına gibi esen Alpler'in, Erenler'in, Gaziler'in diyarıdır.

Evet, Ahlat her haliyle şüheda ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır, tarihimizin iftihar sayfasıdır. Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür.

Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyarı Rum'u Darül İslam haline getiren bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır.

Unutmayın; Ahlat Kubbetül-İslam'dır. Ahlat, bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır.

Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan o ruh bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun dimdik ayaktadır.

Kardeşlerim, ataların mirasına sahip çıktığınız için, şu coşkunuz, şu heyecanınız için, dosta güven veren, düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"BURADA 10 BİNE YAKIN MEZAR TAŞIMIZ VAR"

Dosta güven düşmana korku veren bu dik duruşunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ahlat Tatvan Güroymak sınırlarındaki Nemrut Kalderası'nı Milli park ilan ettik.

Burada 10 bine yakın mezar taşımız var. Ayetlerle süslü, ataların dile getirdiği şaideler var. Bunlar bizim bin yıllık varlığımızın şahididir. Bu kabirler, sandukalar, kitabeler milletimizin tapu senetleridir. Bizim milli hafızamız işte bu eserlere silinmemek üzere kazınmıştır.

Bin yıldır bu aziz vatan için, millet için canlarını veren şahitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyorum. Birliğimize beraberliğimize dört elle sarılan herkesten Allah razı olsun diyorum.

"TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"

Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığında milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz huzur iklimine kavuşacak. Coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini, kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRK MİLLETİNİN ŞAFAĞI SÖKMÜŞTÜR"

Bölgemize uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız bir planımız var. Hepsinden önemlisi Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap galip gelecek, kan tüccarları kaybedecek, soykırımcılar kaybedecek; kazanan kardeşlik, barış ve istikrar olacak. Kazanan Türk milleti olacak. Büyük ve güçlü Türk milletinin şafağı sökmüştür. Önümüz de ufkumuz da açıktır. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Yarın kutlayacağımız Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü hayırlı mübarek olsun.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır