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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Bant' tartışmasına dahil oldu! "Şeffaf olacaklardı bantçı oldular" CHP'ye çok sert sözler

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada gündemdeki bant tartışmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Şeffaf olacaklardı bantçı oldular" dedi. Özel için "Bizim fersah fersah gerimizde" diyen Erdoğan dikkat çeken bir adaylık çıkışı yaptı ve "Bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Bant' tartışmasına dahil oldu! "Şeffaf olacaklardı bantçı oldular" CHP'ye çok sert sözler
Melih Kadir Yılmaz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Gündeme dair önemli değerlendirmelere yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti milletin kurduğu, milletin büyüttüğü bir partidir. AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir. Her kim bu açık hakikati unutursa önce bizi sonra da milletimizi bulur.

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"27 NİSAN MECLİS İRADESİNİ HİÇE SAYMA GİRİŞİMİYDİ"

18 sene önce milli iradeye hadsizlik yapıldı. 27 Nisan Meclis iradesini hiçe sayma girişimiydi. Demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz.

Şimdi 2053 diyoruz. 2053 uzak bir tarih değil. 23 yıllık iktidarımızdan aldığımız ilham ile geleceğe çok daha güvenle umutla heyecanla bakıyoruz.

86 milyonun tamamına ulaşmanın derdini ve gayesini taşıyacağız. Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır. Bunlar ülkeleri, milletleri şehitleri için hiçbir hayalleri hiçbir vizyonları hiçbir programları olmadığı halde her seçimde iktidara gelme hevesine kapılırlar.

CHP Meclis'teki sandalye sayısına göre ülkenin en büyük muhalefet partisidir. CHP'nin başındaki zata bakıyorsunuz FETÖ'cülerin üfürükleri ve üçüncü sınıf sokak dedikodularıyla siyaset yaptığını zannediyor. Liseli gençleri kullandırtmadığı için MEB Bakanımıza, yalanlarını yüzlerine vurduğu için İçişleri Bakanımıza, sokak terörüne izin vermedikleri için emniyet güçlerimize saldırarak ucuz yollarla gündeme gelmeye çalışıyor.

"RÜŞVETÇİLERİ, ARSIZLARI DEMOKRASİ KAHRAMANI İLAN EDİYOR"

Kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri, arsızları demokrasi kahramanı ilan ediyor. Yabancı medya kuruluşlarına salya sümük ağlayarak sadece kendisini değil partisini ve Türkiye'yi utandırıyor.

"CUMHURBAŞKANI OLACAKTI ŞAİBELİ BİR SEÇİMLE TARİH OLDU"

Sayın Özel aklına her estiğinde kendince bize meydan okuyor. İnsan önce bir aynaya bakar, kendini ölçer, tartar. Senin siyaset seviyen bırakın bizi herhangi bir şehrimizin herhangi bir mahallesindeki parti temsilcimizin fersah fersah gerisindedir. Bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önce ki de aynı hevesle kurmadık masa, çalmadık kapı önünde eğilip bükülmedik terör örgütü bırakmamıştır. Sonuç ortada cumhurbaşkanı olacaktı şaibeli bir seçimle tarih oldu.

ÖZEL'E 'BANT' GÖNDERMESİ: "ŞEFFAF OLACAKLARDI BANTÇI OLDULAR"

Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olup çıkmışlar. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. Sürekli yalanlanan bir CHP Genel Başkanı bizim işimize gelir. Biz sadece CHP'ye umut bağlamış insanlarımız için üzülüyoruz. Bizim ülkemiz ve milletimiz için gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz için emekçilerimiz ve girişimcilerimiz için yapmamız gereken daha çok işimiz var.

"RÜŞVETİN HARAMİLİĞİN PARTİSİ OLMAZ"

Cumhur İttifakı olarak günü kurtarmanın değil Türkiye'nin geleceğini inşa etmenin derdindeyiz. Terörsüz Türkiye ve Suriye'yi takipteyiz. Deprem meselesi başta olmak üzere insanımızı ilgilendiren her hususta aynı şekilde hareket ediyoruz. İster İstanbul ister başka yerde olsun, ortada bir deli dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Bu milletin çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Rüşvetin, haramiliğin partisi olmaz"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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