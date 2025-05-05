HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kapsamlı hazırlık içindeyiz" diyerek duyurdu: "Kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz"

Son dakika haberi: Türkiye son günlerdeki depremlerle yeniden endişe içine girerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı geldi. Kapsamlı hazırlıklar içinde olduklarını söyleyen Erdoğan "Bu meselede kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kapsamlı hazırlık içindeyiz" diyerek duyurdu: "Kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türk Kızılay 157 yaşında! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Türk Kızılay Genel Kurulunda konuşma gerçekleştirdi.

"KIZILAY YURT İÇİNDE 33, YURT DIŞINDA 14 MİLYONDAN FAZLA İNSANA ULAŞTI"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şu şekilde:

  • Kızılay tüm kriz bölgelerinde hep en ön safta oldu. Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay her zaman orada oldu. Tarihimizin en kritik dönemeçlerinde on binlerce Mehmetçiğin yaralarını sardı.

  • Kızılay 2024'te yurt içinde 33 milyon, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaştı. Nisan ayı itibarıyla bağışçılarının sayısı 1 milyon 179 bine ulaştı.

  • 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sarıyoruz. 201 bin konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettik.

Ekran görüntüsü 2025-05-05 143646

"DEPREM TURİSTLERİ HEMEN İSTİSMARA BAŞLADI"

  • Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. Bu meselede kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. 6 Şubat depremi döneminde afetzede kardeşlerimiz yakınlarını kaybetmenin acısıyla kıvranırken bizim 'deprem turisti' dediğimiz güruhu hemen istismara başladı.

Ekran görüntüsü 2025-05-05 143723

  • Kızılay'ımızı hedef alan ahlaksız iftiralar karşısında asla pes etmemeli, bıkıp usanmadan halkımıza doğruları anlatmaya devam etmelisiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da 1 haftada 195 asayiş olayıBolu’da 1 haftada 195 asayiş olayı
Devrek’te düzenlenen çeşitli spor etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüDevrek’te düzenlenen çeşitli spor etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Kurum, Mansur Yavaş ve iki CHP'li başkanla bir araya geldi: Görüşmenin detaylarına Mynet ulaştı

Bakan Kurum, Mansur Yavaş ve iki CHP'li başkanla bir araya geldi: Görüşmenin detaylarına Mynet ulaştı

Sapık patronun savunması çileden çıkarttı!

Sapık patronun savunması çileden çıkarttı!

Esenyurt'ta mide bulandıran anlar!

Esenyurt'ta mide bulandıran anlar!

Japon deprem uzmanı Moriwaki 'bu bölgede deprem olabilir' diyerek 2 noktayı işaret etti

Japon deprem uzmanı Moriwaki 'bu bölgede deprem olabilir' diyerek 2 noktayı işaret etti

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

Beşiktaş derbisi sonrası çekilen kareye tepki: "Aziz Yıldırım olsaydı..."

Beşiktaş derbisi sonrası çekilen kareye tepki: "Aziz Yıldırım olsaydı..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.