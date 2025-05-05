Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kapsamlı hazırlık içindeyiz" diyerek duyurdu: "Kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz"

Son dakika haberi: Türk Kızılay 157 yaşında! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Türk Kızılay Genel Kurulunda konuşma gerçekleştirdi.
"KIZILAY YURT İÇİNDE 33, YURT DIŞINDA 14 MİLYONDAN FAZLA İNSANA ULAŞTI"
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şu şekilde:
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Kızılay tüm kriz bölgelerinde hep en ön safta oldu. Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay her zaman orada oldu. Tarihimizin en kritik dönemeçlerinde on binlerce Mehmetçiğin yaralarını sardı.
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Kızılay 2024'te yurt içinde 33 milyon, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaştı. Nisan ayı itibarıyla bağışçılarının sayısı 1 milyon 179 bine ulaştı.
- 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sarıyoruz. 201 bin konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettik.
"DEPREM TURİSTLERİ HEMEN İSTİSMARA BAŞLADI"
- Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. Bu meselede kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. 6 Şubat depremi döneminde afetzede kardeşlerimiz yakınlarını kaybetmenin acısıyla kıvranırken bizim 'deprem turisti' dediğimiz güruhu hemen istismara başladı.
- Kızılay'ımızı hedef alan ahlaksız iftiralar karşısında asla pes etmemeli, bıkıp usanmadan halkımıza doğruları anlatmaya devam etmelisiniz.
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