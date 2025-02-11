Son dakika: DEM Partili Hatimoğulları açıkladı: 'Tarihi çağrı bu ay içinde gerçekleşebilir'

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan geçtiğimiz günlerde, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrının arkasındayız" ifadelerini kullanmıştı. Bakırhan tam tarih vermeyerek, "15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir" demişti.

"BU AY İÇİNDE OLABİLİR"

Bir açıklamada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan geldi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrıyla ilgili konuşan Hatimoğlulları, "Tarihi çağrı bu ay içinde gerçekleşebilir" dedi.

ABDULLAH ZEYDAN AÇIKLAMASI

Bu karar Van halkının iradesini tanımamaktır. İktidar açıkça nifak tohumları ekmektedir. İktidar diyalogdan dönmek için bahane arıyor. Size rağmen barışı inşa etmek için mücadelemiz devam edecek.

"ÖCALAN, TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPACAK"

Öcalan, önümüzdeki günlerde ülkenin kaderini değiştirebilecek tarihi bir çağrı yapacak. Bu çağrıyı Türkiye'de çatışmalarla şekillenen bir dönemi kapatıp barış ve demokrasi kapısının aralanması için yapıyor. Kazanan sadece Kürt olmayacak 85 milyon olarak herkes kazanacak.100 yıllık Kürt meselesini şiddet ve çatışma düzeninden hukuki bir temele indirmek için hazırlığınız var mı? İktidarı üzerine düşen görevi yerine getirmek için acil çağırıyoruz. Tek taraflı barış olmaz. İktidarın planını açıklaması şarttır. Barıştan korkuyor musunuz? Biz olası bir çağrıdan sonra işimizin kolay olmadığının farkındayız. Biz DEM Parti olarak bu yolda yürümeye hazırız. Çözüm üretmek için bu yola talibiz.

DEM Parti İmralı Heyetimiz, Barzani ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirecek. Heyetimiz bu temaslar sonucunda edineceği tecrübeleri Öcalan ile paylaşacak. İktidar bekası için Kürt sorununu kullandı. Artık Kürt bir tehdit olmamalı, terör parantezi kapanmalı. Öcalan'ın paradigma diye tarif ettiği şey, demokratik siyaset üzerindeki bütün prangaların kalkmasıdır."