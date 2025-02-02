Son dakika: Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokakta bulunan 7 katlı rezidansta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Dumanların sardığı binadaki yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Binada mahsur kalanlar da merdivenli itfaiye aracı ile bulundukları katlardan alınmaya başlandı. Yangını söndürme çalışması sürerken, çevreyi yoğun bir duman tabakası kapladı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA-İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır