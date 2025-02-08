SON DAKİKA | Deprem fırtınası devam ediyor! Önce 4.8 sonra 4.2... Ege Denizi'nde sular durulmuyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 12.00 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 8, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-08
Saat:12:00:41 TSİ
Enlem:36.62611 N
Boylam:25.70806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7hTfnq8Vvc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Dakikalar arayla duyurulan depremlerden ikinci büyüğü ise 4.2 şiddetinde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 8, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-08
Saat:12:24:07 TSİ
Enlem:36.69 N
Boylam:25.80222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/2sOZZQraI9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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