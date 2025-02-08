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  4. SON DAKİKA | Deprem fırtınası devam ediyor! Önce 4.8 sonra 4.2... Ege Denizi'nde sular durulmuyor

SON DAKİKA | Deprem fırtınası devam ediyor! Önce 4.8 sonra 4.2... Ege Denizi'nde sular durulmuyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.02.2025 12:46
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SON DAKİKA | AFAD, Ege Denizi'nde saat öğlen 12'yi gösterdiğinde 4.8 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Aradan yarım saat bile geçmeden bir yeni deprem bilgisi daha aktarıldı. Bu seferki sallantı ise 4.2 şiddetinde oldu.

SON DAKİKA | Deprem fırtınası devam ediyor! Önce 4.8 sonra 4.2... Ege Denizi'nde sular durulmuyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 12.00 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

YARIM SAAT BİLE GEÇMEDEN...

Dakikalar arayla duyurulan depremlerden ikinci büyüğü ise 4.2 şiddetinde oldu.

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi afad afet ve acil durum yönetimi başkanlığı
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