Son dakika: Deprem uygulaması yine korku saldı! Büyüklüğünü yanlış attılar

Bolu'da saat 10.30'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.9 olarak kaydedilirken; deprem uygulamaları milyonlarca vatandaşı yanılttı.

UYGULAMA YANILTTI

Deprem Ağı isimli milyonlarca kullanıcısı olan uygulamadan 4.5 (tahmini) Düzce'de deprem meydana geldiği yönünde bildirim atıldı. Ayrıca birçok haber sitesi ve sosyal medya hesabı depremi "İstanbul'da hissedilen bir deprem" başlığıyla okurlarına sundu.

Deprem uygulaması daha önce de gece saatlerinde İstanbul'da deprem olduğu yönünde bildirimler göndermişti.