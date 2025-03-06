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  4. SON DAKİKA | Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu

SON DAKİKA | Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu

06.03.2025 13:03
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Son dakika: İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi sırasında kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin yapılan müdahale sonrası Gürel'i hayata döndürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA | Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu

Son dakika: İstanbul'da Belgrad Ormanı'na gidip 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Ece Gürel gece saatlerinde bulunmuştu. Gürel'in tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı. Gürel'in kalbinin durduğu belirtildi. Yapılan müdahale sonrası Gürel'in hayata yeniden döndürüldüğü öğrenildi.

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KALBİ DURDU

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi.

Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi.

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Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Öte yandan, Gürel ile eşyalarının bulunduğu yer arasında 2 kilometre mesafe olduğu tespit edildi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkmış ve kaybolmuştu.

06 Mart 2025
06 Mart 2025

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Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

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Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu Gürel, saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda bulunmuştu.

Kaynak: İHA-AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belgrad ormanı
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