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  4. SON DAKİKA | Ege'deki depremler şiddetini artırıyor... Sadece 1 saatte 5 büyük deprem

SON DAKİKA | Ege'deki depremler şiddetini artırıyor... Sadece 1 saatte 5 büyük deprem

12.02.2025 13:03
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Son dakika haberi: Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası hız kesmeden devam ederken son 1 saat içinde 4.0'ün üzerinde 5 deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Ege'deki depremler şiddetini artırıyor... Sadece 1 saatte 5 büyük deprem

Son dakika: Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınasında son 1 saatte hareketlilik yaşanmaya başladı.

Son 1 saatte 4.0 şiddetinin üzerinde 5 deprem meydan geldi.

AFAD'da yer alan verilere göre; sırasıyla deprem saatleri ve şiddetleri şöyle:

11:29 - 4.8

11:43- 4.3

11:58- 4.4

12:14- 4.8

12:20- 4.7

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BÖLGEDE BİNİN ÜZERİNDE DEPREM

28 Ocak'ta başlayan deprem dalgasıyla binin üzerinde deprem meydana gelirken en şiddetli deprem ise 5.2 olarak kaydedildi.

Bölgede acil durum ilan edilirken adalar boşaltıldı.

İzmir'de ise siren sistemleri kuruldu ve bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi son dakika
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