SON DAKİKA | Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem! İzmir, Muğla ve çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi: Ege Denizi açıklarında saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedildi.

Ege Denizi'ndeki deprem İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi Türkiye'den de birçok ilde hissedildi.

Sarsıntının Libya ve Kıbrıs'ta da hissedildiği bildirildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

5'E VARAN ARTÇILARA DİKKAT!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya

hesabından yaptığı açıklamada "Girit'in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez." ifadelerini kullandı.

NTV yayına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz de 6 şiddetindeki depremin ardından 5 şiddetine kadar artçılar olabileceğini söyledi.

TSUNAMİ YAŞANIR MI?

Tüysüz, "Tsunamiler özellikle yüzeye yakın depremlerde daha fazla gelişiyorlar. Bu depremin tsunami oluşturması mümkün ama zayıf bir olasılık." dedi. Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır