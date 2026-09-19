HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son Dakika | Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme! Emre Tezmen, Emre - Kerem Alkin kardeşler dahil 5 yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

Son Dakika | Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme! Emre Tezmen, Emre - Kerem Alkin kardeşler dahil 5 yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

Son Dakika | Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme! Emre Tezmen, Emre - Kerem Alkin kardeşler dahil 5 yeni gözaltı 1
Emre Tezmen

FON SORUŞTURMASINDA 5 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış; SPK’nın bildirimde bulunduğu tüm şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.

Son Dakika | Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme! Emre Tezmen, Emre - Kerem Alkin kardeşler dahil 5 yeni gözaltı 2


Emre Alkin - Kerem Alkin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tera Portföy ve bağlı fonlarda yaşanan kriz sonrası yüz binlerce yatırımcının parasına ulaşamamasıyla gündeme gelen Emre Tezmen’in, 10 Haziran’da yapmış olduğu konuşma gündem olmuştu. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren görüntülerde eli cebinde konuşma yapan Tezmen'in rahat tavırları ve yanında bulunan Rektör Prof. Dr. Emre Alkin’in alkış çağrısı, fon krizinin ardından sosyal medyada tepki toplamıştı.

Son Dakika | Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme! Emre Tezmen, Emre - Kerem Alkin kardeşler dahil 5 yeni gözaltı 3

Bir elinde mikrofon diğer eli cebinde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken Tezmen "21 yıl önce bir yolculuğa çıktık. Bir yatırım yolculuğu idi bu. Benim hayalimi buydu açıkçası… Girişimciliğin, bence Allah'a çok şükür, başarılı olduk diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika | Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme! Emre Tezmen, Emre - Kerem Alkin kardeşler dahil 5 yeni gözaltı 4

'BÜYÜK ALKIŞ' İSTEDİ

Görüntülerde Tezmen'in hemen yanında bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin'in de tavırları oldukça dikkat çekmişti.

Alkin'in Tezmen konuştuğu sırada "Büyük alkış" diyerek Tezmen için alkış istediği görüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralıKuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
El frenini çekmediği kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybettiEl frenini çekmediği kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı soruşturma fon getirileri haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Emlak zenginini 'dana devirenle' öldürdüler: "Oğlu kolundan tutuyor, eski eşinin sevgilisi şırıngayla kalbine enjekte ediyor"

Emlak zenginini 'dana devirenle' öldürdüler: "Oğlu kolundan tutuyor, eski eşinin sevgilisi şırıngayla kalbine enjekte ediyor"

Galatasaray'da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar

Galatasaray'da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.