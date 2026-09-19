Son Dakika | Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme! Emre Tezmen, Emre - Kerem Alkin kardeşler dahil 5 yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.



Emre Tezmen

FON SORUŞTURMASINDA 5 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış; SPK’nın bildirimde bulunduğu tüm şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.

RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tera Portföy ve bağlı fonlarda yaşanan kriz sonrası yüz binlerce yatırımcının parasına ulaşamamasıyla gündeme gelen Emre Tezmen’in, 10 Haziran’da yapmış olduğu konuşma gündem olmuştu. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren görüntülerde eli cebinde konuşma yapan Tezmen'in rahat tavırları ve yanında bulunan Rektör Prof. Dr. Emre Alkin’in alkış çağrısı, fon krizinin ardından sosyal medyada tepki toplamıştı.

Bir elinde mikrofon diğer eli cebinde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken Tezmen "21 yıl önce bir yolculuğa çıktık. Bir yatırım yolculuğu idi bu. Benim hayalimi buydu açıkçası… Girişimciliğin, bence Allah'a çok şükür, başarılı olduk diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

'BÜYÜK ALKIŞ' İSTEDİ

Görüntülerde Tezmen'in hemen yanında bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin'in de tavırları oldukça dikkat çekmişti.

Alkin'in Tezmen konuştuğu sırada "Büyük alkış" diyerek Tezmen için alkış istediği görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır