Son dakika | Gazeteci Saygı Öztürk'ü arayıp "Ben Yeşil" demişti! İçişleri Bakanlığı kim olduğunu açıkladı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından gazeteci Saygı Öztürk'ün 11 Aralık 2025 tarihli “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı haberi hakkında açıklama yapıldı.

"OLAY GÜNÜ 3 KEZ ARADI"

Açıklamada aramayla ilgili şu detaylar paylaşıldı:

"Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir.

İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür

arama 15 dakika sürmüştür.

arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür.



"AÇIK CEZAEVİNDEN ARADI"

Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir.

"SUÇ KAYDI VAR"

Şahsın, “Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten” suç kaydı bulunmaktadır."

SAYGI ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Saygı Öztürk, 9 Aralık'ta Sözcü'deki köşesinde olayla ilgili şunları söylemişti:

"9 Aralık 2025 tarihinde saat 13.30 civarında gazetemizin santralinden beni arayan kişiyle, uygun olmadığım için konuşamamıştım. Yarım saat sonra yeniden aradı. “Ben Yeşil” dedi. Tabii ki bu kod isimle bilinen “Yeşil” Bingöl’ün Solhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, Güneydoğu’da her olayın içinde olduğu yazılan, söylenen Mahmut Yıldırım’dı. Ama gerçekten arayan Mahmut Yıldırım mı, yoksa onun adını kullanan başkası mıydı bilemem."