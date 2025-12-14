HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Gazeteci Saygı Öztürk'ü arayıp "Ben Yeşil" demişti! İçişleri Bakanlığı kim olduğunu açıkladı

Son dakika haberi: Gazeteci Saygı Öztürk'ün kendisini telefonla arayan bir kişinin "Ben Yeşil” dediğini söylemişti. İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada aramayı yapan şahısla ilgili bilgi verildi.

Son dakika | Gazeteci Saygı Öztürk'ü arayıp "Ben Yeşil" demişti! İçişleri Bakanlığı kim olduğunu açıkladı
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından gazeteci Saygı Öztürk'ün 11 Aralık 2025 tarihli “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı haberi hakkında açıklama yapıldı.

"OLAY GÜNÜ 3 KEZ ARADI"

Açıklamada aramayla ilgili şu detaylar paylaşıldı:

"Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir.

  • İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür
    1. arama 15 dakika sürmüştür.
    1. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür.

"AÇIK CEZAEVİNDEN ARADI"

Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir.

"SUÇ KAYDI VAR"

Şahsın, “Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten” suç kaydı bulunmaktadır."

SAYGI ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Saygı Öztürk, 9 Aralık'ta Sözcü'deki köşesinde olayla ilgili şunları söylemişti:

"9 Aralık 2025 tarihinde saat 13.30 civarında gazetemizin santralinden beni arayan kişiyle, uygun olmadığım için konuşamamıştım. Yarım saat sonra yeniden aradı. “Ben Yeşil” dedi. Tabii ki bu kod isimle bilinen “Yeşil” Bingöl’ün Solhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, Güneydoğu’da her olayın içinde olduğu yazılan, söylenen Mahmut Yıldırım’dı. Ama gerçekten arayan Mahmut Yıldırım mı, yoksa onun adını kullanan başkası mıydı bilemem."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samandağ’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıSamandağ’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bursa’da iki grup arasındaki kavga kameradaBursa’da iki grup arasındaki kavga kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Saygı Öztürk yeşil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.