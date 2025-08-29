HABER

Son dakika! TBMM'de tarihi gün! Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi | Gazze tezkeresinin detayları belli oldu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Mustafa Fidan

Gazze gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM'de İsrail'in saldırılarını kınayan başkanlık tezkeresi kabul edildi.
TBMM'de kabul edilen tezkereye Meclis'teki tüm partiler evet oyu verdi.

FİLİSTİN'E YÖNELİK AMBARGOYU KIRMA ÇAĞRISI

TBMM Başkanlığı tezkeresiyle tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerini sonlandırmaya, Filistin'e yönelik ambargoyu kırmak için harekete geçmeye davet edildi.

"İSRAİL HÜKÜMETİ, SOYKIRIM POLİTİKALARINDAN VAZGEÇENE KADAR..."

TBMM Başkanlığı tezkeresinde, "İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

29 Ağustos 2025
29 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze tezkere tbmm
