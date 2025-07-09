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Son dakika! İBB yolsuzluk soruşturmasında 10 gözaltı daha... Aralarında iş insanları da var

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Murat Ongun, Fatih Keleş ve Kadriye Kasaoğlu'nun şoförleri ile çok sayıda iş insanı olduğu belirtildi.

Son dakika! İBB yolsuzluk soruşturmasında 10 gözaltı daha... Aralarında iş insanları da var
Ufuk Dağ

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! İBB yolsuzluk soruşturmasında 10 gözaltı daha... Aralarında iş insanları da var 1

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

GÖZALTINA ALINANLAR...

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! İBB yolsuzluk soruşturmasında 10 gözaltı daha... Aralarında iş insanları da var 2

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı soruşturma ibb
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