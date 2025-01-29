Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Belediye Başkanı hapis cezası almıştı, Siirt'e kayyum atandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt Belediye Başkanı Alağaş'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

SİİRT VALİSİ ATANDI

Açıklamada, "Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ATAMA SONRASI TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Kararın ardından DEM Partililer belediye önünde toplandı. Belediye binasına kayyum kararı sonrası Türk bayrağı asıldı.

BELEDİYE BAŞKANI HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a dün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş belirtti. Alağaş’ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Siirt Belediyesi'nde Kayyum Atanması ile İlgili Ne Düşünüyorsunuz? Bu durumu olumlu buluyorum. 52.5% (3512 oy) Bu durumu olumsuz buluyorum. 18.3% (1225 oy) Bu kararı desteklemiyorum, siyaseti etkiliyor. 20.9% (1401 oy) Detayları beklemek gerekiyor. 8.3% (552 oy)

6 YIL 3 AY

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş’ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.