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  4. Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Belediye Başkanı hapis cezası almıştı, Siirt'e kayyum atandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Belediye Başkanı hapis cezası almıştı, Siirt'e kayyum atandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2025 07:29
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak görevlendirildi. Dün görülen davada Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Kayyum atamasının ardından belediyeye Türk bayrağı asılması ise dikkat çekti.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Belediye Başkanı hapis cezası almıştı, Siirt'e kayyum atandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt Belediye Başkanı Alağaş'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

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SİİRT VALİSİ ATANDI

Açıklamada, "Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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ATAMA SONRASI TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Kararın ardından DEM Partililer belediye önünde toplandı. Belediye binasına kayyum kararı sonrası Türk bayrağı asıldı.

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BELEDİYE BAŞKANI HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a dün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş belirtti. Alağaş’ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

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6 YIL 3 AY

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş’ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt kayyum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 16 yorum
Cezanın 4 yılını hakim tipten vermiştir muhtemelen , doğru karar
Başkanı meclis üyesinden değil de neden devlet den kayyum. Bence kendi içinde seçilecek birisi başkan olmalı.
Hadi bakalım nereye kadar devam edecek bu durum .Belediyeye kayyum, konuşana tutuklama ...
@kader_1974_krthj SİZİN GİBİLERİN KÖKÜ KAZINANA KADAR DEVAM
@kader_1974_krthj çok konuşma senide alırız
zoruna mı gitti..
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