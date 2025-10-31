HABER

Son dakika | İETT otobüsünde korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Arnavutköy’de Hadımköy seferini yapan İETT otobüsünde bir yolcu, yanında bulunan kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Kazım Öztürk (65) hayatını kaybederken, kavgaya müdahale eden otobüs şoförü Ersin Bozdağ da yaralandı. Saldırgan Metin K., ile yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

Son dakika: İstanbul'daki korkunç olay, bugün saat 12.30 sıralarında Haraççı Mahallesi’nde meydana geldi.

BIÇAKLA SALDIRDI

İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde yolculuk yapan Metin K. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle Kazım Öztürk’e bıçakla saldırdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Öztürk’ün yardımına otobüs şoförü Ersin Bozdağ koştu. Kavgayı ayırmaya çalışan Bozdağ da yaralandı. Saldırgana otobüsteki yolcular müdahale etti.

Son dakika | İETT otobüsünde korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var 1

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kazım Öztürk, Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika | İETT otobüsünde korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var 2

Yaralanan otobüs şoförü Ersin Bozdağ ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırgan Metin K.’nın da yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son dakika | İETT otobüsünde korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var 3

Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

