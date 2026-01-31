HABER

SON DAKİKA |İran'da Bender Abbas Limanı'nda patlama! Alireza Tangsiri'ye suikast iddiası

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: ABD'nin her an İran'ı vuracağı iddia edilirken, gelen patlama haberi tüm dünyada yankı uyandırdı. İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre patlamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldürüldüğü iddia edildi. İran Devrim Muhafızları'ndan ise suikast iddialarını yalanlama geldi.

Son dakika haberi: ABD ile İran arasında gerilim sürerken büyük bir patlama haberi geldi. Ölü ve yaralıların olduğu patlama için 'suikast' iddiası gündeme geldi. İşte dakika dakika tüm yaşananlar...

15.30

İRAN'DAN 'YALANLAMA' GELDİ

Devrim Muhafızları, Bender Abbas limanında deniz kuvvetleri komutanının öldüğü iddialarını yalanladı.

15.20

8 KATLI BİNA HEDEF ALINDI

Devlet televizyonu, patlamanın şehrin Moallem Bulvarı bölgesindeki sekiz katlı bir binada meydana geldiğini ve "iki katı, birkaç aracı ve dükkanı yok ettiğini" bildirdi.

SON DAKİKA |İran da Bender Abbas Limanı nda patlama! Alireza Tangsiri ye suikast iddiası 1

SON DAKİKA |İran da Bender Abbas Limanı nda patlama! Alireza Tangsiri ye suikast iddiası 2

15.15

KOMUTANA SUİKAST İDDİASI

İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre patlamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldürüldüğü iddia edildi.

SON DAKİKA |İran da Bender Abbas Limanı nda patlama! Alireza Tangsiri ye suikast iddiası 3

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
patlama İran suikast
