SON DAKİKA |İran'da Bender Abbas Limanı'nda patlama! Alireza Tangsiri'ye suikast iddiası

Son dakika haberi: ABD ile İran arasında gerilim sürerken büyük bir patlama haberi geldi. Ölü ve yaralıların olduğu patlama için 'suikast' iddiası gündeme geldi. İşte dakika dakika tüm yaşananlar...
15.30
Devrim Muhafızları, Bender Abbas limanında deniz kuvvetleri komutanının öldüğü iddialarını yalanladı.
15.20
Devlet televizyonu, patlamanın şehrin Moallem Bulvarı bölgesindeki sekiz katlı bir binada meydana geldiğini ve "iki katı, birkaç aracı ve dükkanı yok ettiğini" bildirdi.
15.15
İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre patlamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldürüldüğü iddia edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum