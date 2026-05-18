Son dakika | İsrail, Akdeniz'de Sumud Filosu'na saldırdı

Küresel Sumud Filosu'na ait bir tekneye İsrail tarafından saldırı düzenlendi. Tekneyle irtibatın kesildiği bildirildi. Saldırı anı kameraya yansıdı.

Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu dünyanın gündemindeki yerini koruyor. 70 ülkeden birçok yabancı aktivistin yer aldığı Filo, İsrail'in saldırısına uğradığını duyurdu.

"İKİ SAVAŞ GEMİSİ GÖRÜLDÜ"

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan yapılan açıklamada "Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu" dendi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Filonun canlı yayın hesabına İsrail askerlerinin müdahale anı yansıdı.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu’na benzer bir saldırıda bulunmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

