SON DAKİKA | İsrail'in yeni işgal planı belli oldu! "Kontrol edeceğiz"

İSRAİL İŞGAL PLANINI AÇIKLADI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey askeri yetkilerle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri'ne kadar uzanan bölgeyi kontrol edeceğini söyledi. Katz, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'a karşı Lübnan'da tam güçle operasyonlarına devam edecektir. Güney Lübnan'dan kuzeye tahliye edilen yüz binlerce kişi, İsrail'in kuzeyindeki sakinlerin güvenliği sağlanana kadar Litani Nehri'nin güneyine geri dönmeyecek" dedi. Katz, Hizbullah'ın üyelerini ve silahlarını Lübnan'ın güneyine taşımak için kullandığı Litani Nehri üzerindeki tüm köprülerin havaya uçurulduğunu belirterek İsrail ordusunun kalan köprüleri ve Litani'ye kadar olan "güvenlik bölgesini" kontrol altında tutacağını vurguladı. Katz, "Füzelerin olduğu yerde ev ve yerleşim yeri olmayacak ve İsrail Savunma Kuvvetleri (Lübnan) içeride olacak" diye konuştu. Katz, Litani Nehri'nin güneyinde bir "güvenlik bölgesi" oluşturulacağını aktardı.

HİZBULLAH: MÜCADELE EDECEĞİZ

Şii Hizbullah'ın önde gelen isimlerinden Hasan Fadlallah Reuters'e yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyini işgal etmesini engellemek için mücadele edeceklerini ifade etti. Fadlallah, böyle bir işgalin Lübnan için "varoluşsal bir tehdit" olduğunu vurguladı.

