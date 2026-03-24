SON DAKİKA | İsrail'in yeni işgal planı belli oldu! "Kontrol edeceğiz"

Son dakika haberi: İran'daki savaş sürerken İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Yeni hedefini açıklayan işgal, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'ni işaret etti. Pakistan ise ABD-İran görüşmelerine ev sahibi olabileceğini açıkladı.

Mehmet Hazar Gönüllü

28 Şubat'ta başlayan İsrail/ABD - İran savaşı bölge ülkelerini de derinden etkiledi. İran, topraklarına yapılan saldırılarına misillemelere devam ederken Lübnan da İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. İsrail'den gelen son mesajlar Lübnan'daki işgalin genişleyeceğini işaret etti.

17:30

PAKİSTAN: "ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değindi. Şerif, "Pakistan, Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmek için yürütülen diyalog çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve tam olarak destekliyor. Bu çabalar, bölgede ve ötesinde barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yürütülmektedir. ABD ve İran'ın onayı şartıyla, Pakistan, devam eden çatışmanın kapsamlı bir şekilde çözümü için anlamlı ve sonuçlandırıcı görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır ve onur duyacaktır" ifadelerini kullandı.

17:29

BAHREYN: "İRAN'IN SALDIRILARINDA 1 BAE ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ"

Bahreyn ordusu, İran saldırıları sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"153 FÜZE VE 301 İHA ENGELLENDİ"

Yapılan ayrı bir açıklamada ise hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 153 füze ve 301 insansız hava aracını engelleyerek imha ettiği bildirildi.

17:18

KATAR: DOĞRUDAN ARABULUCULUK YAPMADIK

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, "ABD ve İran arasında doğrudan arabuluculuk yapmadık. Ancak Katar, doğrudan ve dolaylı tüm diplomatik kanalları destekliyor" dedi.

17:10

İSRAİL İŞGAL PLANINI AÇIKLADI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey askeri yetkilerle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri'ne kadar uzanan bölgeyi kontrol edeceğini söyledi. Katz, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'a karşı Lübnan'da tam güçle operasyonlarına devam edecektir. Güney Lübnan'dan kuzeye tahliye edilen yüz binlerce kişi, İsrail'in kuzeyindeki sakinlerin güvenliği sağlanana kadar Litani Nehri'nin güneyine geri dönmeyecek" dedi. Katz, Hizbullah'ın üyelerini ve silahlarını Lübnan'ın güneyine taşımak için kullandığı Litani Nehri üzerindeki tüm köprülerin havaya uçurulduğunu belirterek İsrail ordusunun kalan köprüleri ve Litani'ye kadar olan "güvenlik bölgesini" kontrol altında tutacağını vurguladı. Katz, "Füzelerin olduğu yerde ev ve yerleşim yeri olmayacak ve İsrail Savunma Kuvvetleri (Lübnan) içeride olacak" diye konuştu. Katz, Litani Nehri'nin güneyinde bir "güvenlik bölgesi" oluşturulacağını aktardı.

HİZBULLAH: MÜCADELE EDECEĞİZ
Şii Hizbullah'ın önde gelen isimlerinden Hasan Fadlallah Reuters'e yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyini işgal etmesini engellemek için mücadele edeceklerini ifade etti. Fadlallah, böyle bir işgalin Lübnan için "varoluşsal bir tehdit" olduğunu vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çelik ve Duran'dan CHP lideri Özel'e sert tepkilerÇelik ve Duran'dan CHP lideri Özel'e sert tepkiler
'Yenidoğan Çetesi' davasında başhekim hayatını kaybetti!'Yenidoğan Çetesi' davasında başhekim hayatını kaybetti!

