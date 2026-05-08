HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Öğrencinin nefes borusuna mısır kaçtı: Öğretmeni hayatını kurtardı

İçerik devam ediyor

Osmaniye’de bir ilkokulda teneffüs sırasında nefes borusuna mısır kaçan öğrenci, öğretmeninin hızlı müdahalesi sayesinde hayata tutundu.

Olay, 7 Ocak İlkokulu’nda meydana geldi. Teneffüs sırasında arkadaşlarıyla oyun oynayan bir öğrencinin nefes borusuna yediği mısır kaçtı.

Öğrencinin nefes borusuna mısır kaçtı: Öğretmeni hayatını kurtardı 1

ÖĞRENCİSİNE HEİMLİCH MANEVRASI UYGULADI

Nefes alamayan öğrenci fenalaşınca durumu fark eden sınıf öğretmeni Ayşe Dinç, öğrenciye vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından öğrencinin nefes borusuna kaçan mısır parçası çıkarıldı ve öğrenci yeniden nefes almaya başladı.

Yaşanan panik dolu anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Öğrencinin nefes borusuna mısır kaçtı: Öğretmeni hayatını kurtardı 2

"HERKESİN İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Öğretmen Ayşe Dinç, daha önce aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde doğru müdahaleyi yaptığını belirterek, “Bahçe nöbetim sırasında bir öğrencimin boğazını tutup bana doğru gelmeye ve nefes almamaya başladığını fark ettim. Daha önce almış olduğum ilk yardım eğitimleri sayesinde aklıma Heimlich manevrası geldi ve hemen uygulamaya başladım. Bu sayede, öğrencimin boğazındaki yabancı cisim dışarı çıktı. Öğrenci yavaş yavaş nefes almaya ve kendine gelmeye başladı. Bu tür durumlarda soğukkanlı davranıp zamanında ve doğru müdahale yapmak çok önemli ve hayat kurtarıyor. Bu nedenle herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. En büyük sevincimiz öğrencimizin yeniden sağlığına kavuşmuş olmasıdır” dedi.

Öğrencinin nefes borusuna mısır kaçtı: Öğretmeni hayatını kurtardı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek! Emine Erdoğan'dan katılım çağrısı4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek! Emine Erdoğan'dan katılım çağrısı
Beşiktaş'ta hareketli anlar kamerada! Polis memuru yol kesti: Havaya ateş açtıBeşiktaş'ta hareketli anlar kamerada! Polis memuru yol kesti: Havaya ateş açtı

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye heimlich manevrası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Arda Turan'lı Shakhtar'ın nefesi final için yetmedi

Arda Turan'lı Shakhtar'ın nefesi final için yetmedi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

1 Temmuz’da başlıyor! Zincir marketlerde zorunlu olacak

1 Temmuz’da başlıyor! Zincir marketlerde zorunlu olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.