4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek! Emine Erdoğan'dan katılım çağrısı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sıfır Atık Vakfı arasında, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplum genelinde sıfır atık, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilincinin teknoloji temelli yaklaşımlarla güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Sıfır Atık Vakfı'nın Üsküdar'daki merkezindeki imza töreninde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, T3 Vakfının Türkiye'de teknolojinin yaygınlaşması adına önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'a teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN: "YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Emine Erdoğan öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ağırbaş, "Bu işbirliği protokolüyle T3 Vakfımızla başta 'teknolojide sıfır atık' çalışmaları, DENEYAP atölyelerinde sıfır atıkla alakalı çalışmaların yaygınlaştırılması ve toplum nezdinde yapılacak yeni sıfır atık çalışmalarıyla alakalı yeni bir sayfa açıyoruz." dedi.

Vakfın önümüzdeki ay düzenleyeceği Sıfır Atık Forumu'nda da T3 Vakfı ile çalışacaklarını belirten Ağırbaş, 150'den fazla ülkenin katılımının beklendiği organizasyonda 5 binden fazla misafirin ağırlanacağını kaydetti.

"MÜREFFEH BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Ağırbaş, vakıf olarak ortak akıl anlayışına önem verdiklerini vurgulayarak, "Herkesin aynı masa etrafında buluştuğu, istişare, diyalog ve uzlaşıyla kararların alındığı platformlar oluşturmak istiyoruz. Ancak bu şekilde başarıya ulaşabileceğimize inanıyoruz. Sıfır Atık Vakfı, Türkiye'de 86 milyonun vakfı, dünyada 8 milyar insanın vakfı. Bu bağlamda bizler daha yaşanabilir bir dünya için, daha müreffeh bir dünya için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da vakıf olarak gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

DENEYAP teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri, TEKNOFEST ve girişim merkezleri aracılığıyla gençlerin bilim ve teknoloji alanında desteklendiğini belirten Hıdır, tüm çalışmaları paydaş kurumlarla işbirliği içinde yürüttüklerini ifade etti.

"TÜM DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EN ÖNEMLİ UNSUR"

Sıfır Atık Hareketi'nin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesinin önemine dikkati çeken Hıdır, "Artık tüm dünyada sürdürülebilirlik en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor. Teknolojiyi sürdürülebilirlikten ayırt edemeyeceğimize göre bunları birlikte entegre edebileceğimiz çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Bilim merkezlerimizde ve atölyelerimizde gençlerin bu alandaki farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla eğitimler, ortak atölyeler ve programlar düzenleyeceğiz."

Hıdır, TEKNOFEST kapsamında çevre ve enerji alanında insanlık yararına odaklanan teknoloji yarışmaları düzenlediklerini anlatarak, gençlerin geliştirdiği projelerin ulusal ve uluslararası alanda desteklenmesi için de Sıfır Atık Vakfı ile ortak çalışmalar yürütüleceğini sözlerine ekledi.

İmzalanan protokol kapsamında, tarafların, eğitim, teknoloji, çevre farkındalığı ve sürdürülebilirlik alanlarında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

