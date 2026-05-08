Çine’de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Aydın’ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında C.D. (37) isimli şahsın ikametinde alınan arama kararı gereği evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 20,86 gram sıvı halde amfetamin, 0,58 gram afyon sakızı, 16,64 gram bonzai, 5,85 gram metamfetami, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet cep telefonu, 3 adet USB bellek, 1510 TL suçta kullanıldığı değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

