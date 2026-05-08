Hantavirüs Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanlığı'ndan 'vaka' açıklaması

Hantavirüs tehlikesi dünyayı endişelendirmeye başlarken Sağlık Bakanlığı'ndan merak edilen soruya yanıt geldi: Türkiye'de vaka var mı?

Mehmet Hazar Gönüllü

Koronavirüsün ardından hantavirüs riski gündemde! Sağlık Bakanlığı, sürecin titizlikle takip edildiğini vurgularken merak edilen bir soruyu da yanıtladı.

Vatandaşlar "Türkiye'de hantavirüs vakası var mı?" sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bakanlık, "Türkiye'de hantavirüs vakası yok" açıklaması yaptı.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın "hantavirüs" açıklaması:

"Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir.
Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.
Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

DSÖ'DEN HANTAVİRÜS AÇIKLAMASI

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, hantavirüsün enfekte olan kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi. Lindmeier, "(Hantavirüsün) Genel nüfus için riski düşük. İnsanların artık daha az endişelendiğini hissediyorum çünkü bunun Kovid-19 gibi yayılmadığını fark ediyorlar. Temas takibi etkili çünkü (enfekte hastalarla) yakın temasta bulunanları izliyor. Bu tehlikeli bir virüs ancak sadece gerçekten enfekte olan kişi için tehlikeli ve genel nüfus için risk kesinlikle düşük." diye konuştu.

