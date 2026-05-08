CHP'den 'Burcu Köksal' hamlesi! Afyonkarahisar'da hareketli gün

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası CHP'yi hareketlendirdi. Bugün kentte gerçekleşecek miting öncesi CHP Afyonkarahisar'dan dikkat çeken bir karar geldi.
Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu gelişmeyi değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıdan çıkan kararla, Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.
Albayrak'ın Köksal'a yakın olduğu öne iddiası konuşuluyor.
Öte yandan kentte bugün bir miting düzenleneceği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada "Millet iradesine sahip çıkıyor. Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan’ın katılımlarıyla, bugün saat 17.00’de Afyon Belediyesi önünde gerçekleştireceğimiz mitinge tüm vatandaşlarımız davetlidir" dendi.
Millet iradesine sahip çıkıyor.— CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı (@ChpAfyon03) May 8, 2026
