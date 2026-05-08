HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti iddiaları sonrası Burcu Köksal'a Afyon'da protesto: Sinir krizi geçirdi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları sonrası bazı partililer ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Belediye önünde toplanan grupta bulunan bir kadın ise sinir krizi geçirdi.

AK Parti iddiaları sonrası Burcu Köksal'a Afyon'da protesto: Sinir krizi geçirdi
Devrim Karadağ

CHP'de bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi sürerken; son olarak bu isimlerden birinin de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal olacağı iddia edildi.

AK Parti iddiaları sonrası Burcu Köksal a Afyon da protesto: Sinir krizi geçirdi 1

Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddiaların gündeme gelmesinin ardından, CHP'liler ve bazı vatandaşlar Köksal'ı protestoya başladı.

BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Köksal’ın AK Parti’ye geçtiği yönündeki iddialar üzerine partililer, belediye binası önünde toplandı.

AK Parti iddiaları sonrası Burcu Köksal a Afyon da protesto: Sinir krizi geçirdi 2

"TELEFONLARA DÖNÜŞ YAPMIYOR"

Polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alırken, basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz, henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlatarak, "Dün akşam bu haberler yayınlanmaya başladıktan sonra ne ben il başkanı olarak, ne de genel başkanımız belediye başkanımıza ulaşamamıştır, telefonlara cevap vermemiştir ve geri dönüş yapmamıştır. Mesajlara geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış hayra alamet değil" dedi.

CHP'Lİ KADIN KRİZ GEÇİRDİ

Belediye önüne gelen CHP'li bir kadın ise Burcu Köksal'ın parti değişeceği yönündeki iddialar üzerine kriz geçirdi, dakikalarca bağırdı.

AK Parti iddiaları sonrası Burcu Köksal a Afyon da protesto: Sinir krizi geçirdi 3

"YAPMAYIN LÜTFEN"

Dakikalarca bağıran ve partililerin de tepkisini çeken kadın; "Yeter, biz bunu hak etmedik. Sakın olmayacağım. Var mı benim gibi cesaretli olan. Var mısınız? Bunu hak etmedik başkanım. Benim çocuğum bunu hak etmedi. Yeter. Yapmayın lütfen, ben doluyum." dedi.

İlginizi Çekebilir

Burcu Köksal doğruladı: "AK Parti'ye geçiyorum"

Burcu Köksal doğruladı: "AK Parti'ye geçiyorum"

 Burcu Köksal ve Mesut Özaslan AK Parti'ye ne zaman katılacak?

Burcu Köksal ve Mesut Özaslan AK Parti'ye ne zaman katılacak?

 Özgür Özel ile ilgili çarpıcı iddia! Burcu Köksal'a attığı mesaj gündem oldu

Özgür Özel ile ilgili çarpıcı iddia! Burcu Köksal'a attığı mesaj gündem oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat’ta yakalanan Hint şebeği maymunu Ankara’da koruma altına alındıYozgat’ta yakalanan Hint şebeği maymunu Ankara’da koruma altına alındı
Kuşadası’ndaki kazada yaralı sayısı 12’ye yükseldiKuşadası’ndaki kazada yaralı sayısı 12’ye yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Burcu Köksal CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Arda Turan'lı Shakhtar'ın nefesi final için yetmedi

Arda Turan'lı Shakhtar'ın nefesi final için yetmedi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

1 Temmuz’da başlıyor! Zincir marketlerde zorunlu olacak

1 Temmuz’da başlıyor! Zincir marketlerde zorunlu olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.