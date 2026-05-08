Yozgat’ta yakalanan Hint şebeği maymunu Ankara’da koruma altına alındı

Yozgat’ta bir vatandaş., köy yolunda maymun görünce ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler, maymunu yakalayarak koruma altına aldı. Türkiye’de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan ‘Rhesus maymunu’ veya ‘Hint şebeği’ olarak bilinen maymun, kafese konularak muhafaza altına alındı. Rehabilitasyon merkezine götürülmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen maymun, Ankara’da koruma altına alındı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır