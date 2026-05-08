HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yozgat’ta yakalanan Hint şebeği maymunu Ankara’da koruma altına alındı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ‘Hint şebeği’ olarak bilinen makak türü maymun, Ankara’da koruma altına alındı.

Yozgat’ta yakalanan Hint şebeği maymunu Ankara’da koruma altına alındı

Yozgat’ta bir vatandaş., köy yolunda maymun görünce ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler, maymunu yakalayarak koruma altına aldı. Türkiye’de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan ‘Rhesus maymunu’ veya ‘Hint şebeği’ olarak bilinen maymun, kafese konularak muhafaza altına alındı. Rehabilitasyon merkezine götürülmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen maymun, Ankara’da koruma altına alındı.

Yozgat’ta yakalanan Hint şebeği maymunu Ankara’da koruma altına alındı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKKA vakalarına dikkat çekici uyarılarKKKA vakalarına dikkat çekici uyarılar
Kuşadası’ndaki kazada yaralı sayısı 12’ye yükseldiKuşadası’ndaki kazada yaralı sayısı 12’ye yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Yozgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Arda Turan'lı Shakhtar'ın nefesi final için yetmedi

Arda Turan'lı Shakhtar'ın nefesi final için yetmedi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

1 Temmuz’da başlıyor! Zincir marketlerde zorunlu olacak

1 Temmuz’da başlıyor! Zincir marketlerde zorunlu olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.