Burcu Köksal AK Parti'ye ne zaman katılacak? O tarihi işaret etti

CHP kulisleri "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçecek?" sorusu siyaset gündemindeki yerini koruyor. Gazeteci Fatih Atik, Köksal'ın katılım töreniyle ilgili detayları paylaştı.

"KATILIM TÖRENİ OLACAK"

Atik, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Ak Parti’ye geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Ankara’da Burcu Köksal’la görüştü." dedi. Köksal'ın katılım töreninin 12 Mayıs Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında gerçekleştirileceği iddia edildi. Diğer yandan, Atik, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan ve başka isimlerin de Çarşamba günü Ak Parti’ye katılacağını ifade etti.