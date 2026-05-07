Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u konuk etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abduülmecid Tebbun ile ortak basın açıklaması yaptı. "Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız" diyen Erdoğan, "Cezayir ile Afrika'yı ve bölgeyi ilgilendiren konularda benzer yaklaşımlarda olduğumuzu görmekteyiz. Filistin'de iki devletli çözüm konusunda Cezayir'le aynı noktadayız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Ankara'da konuk etti. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un karşılama esnasındaki yaklaşımdan memnuniuyeti konuşmasına yansırken, "Bu karşılama ancak kardeşler arasında olabilirdi" ifadelerini kullandı.

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI ANKARA'DA

İkili basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"İsrail'in tahrikleriyle başlayan bölgemizdeki savaş özellikle enerji fiyatlarını olumsuz etkilyor. Türkiye olarak Cezayir'le yıllar öncesinde ekonomik ilişkiler geliştirdik. Başta doğal gaz olmak üzere enerji konusundaki işbirliğimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz.

Yenilenebilir enerji konusunda ilişkileri geliştirmeyi, madem sektöründe de karşılıklı tecrübe ve işbirliğini geliştireceğimizi düşünüyoruz.

Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız.

Savunma sanayisi konusundaki işbirliğinin hem ülkelerimize hem bölgeye olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum.

"FİLİSTİN KONUSUNDA CEZAYİR İLE AYNI ÇİZGİDEYİZ"

Cezayir ile Afrika'yı ve bölgeyi ilgilendiren konularda benzer yaklaşımlarda olduğumuzu görmekteyiz. Filistin'de iki devletli çözüm konusunda Cezayir'le aynı noktadayız. Cezayir'in geçtiğimiz iki yılda BM Konseyi üyeliği esnasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık.

Cezayir ile dostluk ilişkimizi kazan-kazan temelinde sürdürmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz.

Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz."

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI: "BU SICAK KARŞILAMA ANCAK KARDEŞLER ARASINDA OLUR"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun şu ifadeleri kullandı;

"Öncelikle kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Öyle sıcak bir karşımayla karşılaştık ki ancak kardeşler arasında olur bu karşılama. Ankara'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar dile getirmek istiyorum.

Son beş yılda önemli atılımlara imza attık. İlişkilerimizi şekillendirmeyi, ortaklığımızı sanayi, enerji, tarım, madencilik ve kültürel alanlarda ikili işbirliğini destekleyerek sürdürmek istiyoruz.

"İSRAİL'İN SOMALİ'DEKİ İŞGALİNİ İNFİALLE KARŞILIYORUZ"

İsrail'in Somali topraklarını işgalini infiaalle karşılıyoruz. Afrika Boynuzu'nu işgal etmektir bu.

Türkiye ve Cezayir'in uluslararası anlaşmazlıklarda ortak karar alma barışçıl çözüm üretme noktasındaki iradesini yeniden ortaya koyduk."

07 Mayıs 2026
