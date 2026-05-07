Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme!

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Rojin Kabaiş'in kaldığı yurdun yönetimi hakkında “soruşturma izni” verildiği açıklandı.

Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş dosyasında yeni bir gelişme duyuruldu. Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Van Barosu'nun Rojin'in kaldığı yurdun ihmali olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru kabul edildi.

Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, yurt yönetiminin kusur ve ihmalleri bulunduğu iddiasına rağmen Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararının, itiraz üzerine Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, Van'da, 27 Eylül 2024’te kaybolmuş, Kabaiş’in cesedi 18 gün sonra Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu. İlk incelemede; vücudunda kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı ve kemik kırığı bulunmadığı tespit edilmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca üzerinde çalışılan dosyalar arasında yer alan Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili incelemeler devam ediyor.

