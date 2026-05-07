Bakan Bak'tan Marmaris Belediyesindeki havuz sorununa tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından "Daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi" notuyla paylaşımda bulundu.

BAKAN BAK'TAN TEPKİ

Bakan Bak, Marmaris Belediyesinin 1 aydır tadilat sebebiyle yüzme havuzunu kapalı tutmasına ve Marmaris'te yaşayan lisanslı sporcuların mağdur edilmesine tepki göstererek, "Türkiye'nin her köşesinde bakanlığımıza bağlı 732 yüzme havuzunda milletimize hizmet veriyoruz. Ve hepsinin içerisinde su var. Siz kaygılanmayın gençler, evelallah biz bunu da çözeriz" dedi.

Kaynak: İHA