Hürmüz'de tansiyon yeniden tavan! İran petrol tankerine el koydu: Gözler ABD'ye çevrildi

İran ile ABD arasında çıkan 'anlaşmaya yakın' haberleri her geçen gün daha da itibarsızlaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD basınında anlaşma haberlerini takip eden süreçte ABD Başkanı Trump, İran'a 1 haftalık süre vermiş, Tahran ise geri adım atmamıştı. Bölgeden gelen son gelişmeler ise yeniden çatışmaların başlayabileceğine işaret ediyor.

İRAN PETROL TANKERİNE EL KOYDU

İran Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre, 'ihlalde bulunan OCEAN KOI' isimli petrol tankeri İran güçlerince ele geçirildi.

Açıklamada, "İran'ın petrol ihracatını ve İran halkının çıkarlarını baltalamaya çalışıyordu" ifadeleri yer alırken durumla ilgili ABD ve İran cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.