SON DAKİKA| İsrail-İran savaşında 3. gün! Kaos giderek artıyor: İsrail yeni saldırı dalgası başlattı! Hedefte orası var

İsrail ordusu, gece yarısı İran 'a yeni füze saldırıları başlatıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak başlatılan operasyona ilişkin yayınladığı bildiride, "Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. Ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi. Ancak saldırılar bitmedi. Tahran'dan yine dumanlar yükseliyor.

ABD Başkanı Trump: "Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum"

ABD Başkanı Trump son yaptığı açıklamada, "Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu, operasyonun başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en uzak mesafeli saldırı oldu.”

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiği duyurusunun ardından yapılan durum değerlendirmesi sonrası vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirdi. Açıklamada, İç Cephe Komutanlığı tarafından ülke genelindeki tüm korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiği bilgisi aktarıldı.

İran’da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade'nin hayatını kaybettiği İsrail saldırısında 8 generalin de öldüğü aktarıldı. Söz konusu generallerin Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi olduğu kaydedildi.

Tahran'ın merkezinde iki büyük patlama daha gerçekleşti. İsrail uçakları, İran'ın başkentini bugün içinde ikinci kez vurdu. İsrail ordusu, İran çapında 50 adet savaş uçağıyla saldırılarını sürdürüyor.

Yetkililer, füze saldırılarının can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda bina ve aracın da hasar görmesine yol açtığını belirtti.

Açıklamaya göre, İran tarafından şu ana kadar 200’den fazla füze fırlatıldı. Ülke genelinde 22 farklı noktada isabet tespit edildi.

İran medyası ise, İsrail'in art arda üçüncü gün gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında, Pazar günü ülkenin orta kesimindeki İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı’na bağlı bir tesisi hedef aldığını doğruladı.ISNA haber ajansı "Savunma Bakanlığı'na bağlı merkezlerden biri İsfahan'da saldırıya uğradı, olası hasarlar araştırılıyor" diye aktardı.

Trump, Truth Social platformundan İsrail'in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. "ABD'nin bu gece İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu." ifadelerini kullanan Trump, İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde "Eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri" konusunda uyardı. Trump ayrıca barışçıl bir çözüm olasılığına da işaret ederek "İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

10.00

İRAN'IN SALDIRILARINDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın gece boyunca hipersonik füze ve balistik füzelerle İsrail'e düzenlediği misilleme saldırılarda bir füzenin Bat Yam şehrinde bir apartmana isabet etmesi sonucu 6 kişi, Tamra kentinde ise 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları yoğun bir şekilde devam ettiği sırada Tahran misilleme saldırılar için gece saatlerinde düğmeye bastı. İran ordusu, füzeli ve insansız hava araçlarıyla (İHA) başkent Tel Aviv ile Hayfa, Bat Yam, Tamra kentlerine saldırılar düzenledi. İran medyası, Tahran'ın Hayfa'yı vurmak için hipersonik bir füze ile orta menzilli balistik füzeler kullandığını bildirdi. Haberlere göre, Hayfa saldırısında bir petrol rafinerisinin de hedef alındığı ve rafineride yangın çıktığı kaydedildi.

"GÜNLER SÜREBİLİR"

Bat Yam kentine düzenlenen saldırılar sırasında balistik füzenin isabet ettiği bir apartman çöktü. Bölge polis komutanı Daniel Hadad, apartmanın enkazından 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 7 kişinin hala kayıp olduğunu ve 180 kişinin yaralandığını söyledi. Hadad, "Şu anki ana çabamız kayıpları bulmak ve gelen kayıp ihbarları arasında koordinasyon sağlamak" şeklinde konuştu.

Büyük bir yıkımın olduğunu belirten Hadad, "Çok fazla moloz ve enkaz kaldırılmalı ki kayıpları bulabilelim. Bu günler sürebilir" diyerek, büyük bir harp başlığı taşıyan bir füzenin birkaç binaya zarar verdiğini söyledi. İsrail'in kuzeyindeki Tamra kentindeki saldırılarda ise aynı aileden 4 kişi öldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir saat içinde İran'dan İsrail'e fırlatılan 7 İHA, etkisiz hale getirildi.