Son dakika! İstanbul'da CHP'li çok sayıda belediyeye terör soruşturması: Gözaltılar var

Son dakika: İstanbul'da birçok belediyeye terör soruşturması başlatıldı. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği ’kent uzlaşısı’ adı altındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacını haiz Kent Uzlaşısı faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için savcılık tarafından HDK Çatı Yapılanmasının İstanbul ilinde faaliyet gösteren mensuplarına ilişkin yürütülen ana soruşturma kapsamında aralarında

Şüpheli C.Y.’nin Kartal Belediye Başkan Yardımcısı,

Şüpheli L.G.’nin Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı,

Şüpheli B.K.’nın Üsküdar Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli E.G.’nin Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli G.A.’nın Fatih Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli H.Ö.’nün Tuzla Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli N.A.’nın Adalar Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli S.G.’nin Şişli Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli T.Ş.’nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesinin olduğu şüpheliler gözaltına alındı.