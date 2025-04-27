SON DAKİKA | İstanbul'da korkutan deprem! Büyüklüğü açıklandı

Son dakika: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü olarak 3.5 olarak açıkladı. 12.48 sıralarında olan depremin 7.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.
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