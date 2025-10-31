HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | İstanbul'daki o evleri siber polisler bastı! Adresleri deşifre oldu: 20 gözaltı

Son dakika haberi: Yasa dışı bahisçilere göz açtırılmıyor. İstanbul'da yasaklı sitelere girildiği tespit edilen 5 adres deşifre oldu. Polis o evlere baskın düzenledi. 20 kişi suçüstü yakalandı.

Son dakika | İstanbul'daki o evleri siber polisler bastı! Adresleri deşifre oldu: 20 gözaltı
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, bahis sitelerine girilen ‘dış finans evi’ olarak kullanılan 5 adres deşifre oldu.

Son dakika | İstanbul daki o evleri siber polisler bastı! Adresleri deşifre oldu: 20 gözaltı 1

20 KİŞİYE SİBER POLİS BASKINI

Baskınlarda 20 kişi siber polisi tarafından suçüstü yakalandı.

Son dakika | İstanbul daki o evleri siber polisler bastı! Adresleri deşifre oldu: 20 gözaltı 2

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

SÖZDE "FİNANS" EVLERİNDE VARDİYALI MESAİ

Büyükçekmece ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleşen çalışmalarda ekipler, kurulan sözde "finans" evlerinde vardiyalı olarak çalışan zanlıların bahis sitelerine entegre panelleri yönettiklerini, oyunculardan elde edilen paraların üçüncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına veya kripto cüzdanlara aktarıldığını belirledi.

Son dakika | İstanbul daki o evleri siber polisler bastı! Adresleri deşifre oldu: 20 gözaltı 3

5 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen 5 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika | İstanbul daki o evleri siber polisler bastı! Adresleri deşifre oldu: 20 gözaltı 4

ELE GEÇİRİLENLER DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 35 telefon, ⁠8 bilgisayar, soğuk cüzdan, ruhsatsız tabanca ile 53 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

(İHA-AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayyım atandı, 402 milyon TL'lik mal varlığına el kondu Kayyım atandı, 402 milyon TL'lik mal varlığına el kondu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklamaSakarya'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
Kadına tasma takıp sokakta gezdirmişti! İnfial yaratan görüntünün ardından böyle tutuklandılarKadına tasma takıp sokakta gezdirmişti! İnfial yaratan görüntünün ardından böyle tutuklandılar
Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul Siber suç yasa dışı bahis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.